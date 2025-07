'Anderlecht wil Ajax-jeugdproduct als opvolger voor Mario Stroeykens'

Sporting Anderlecht zal hoogstwaarschijnlijk Mario Stroeykens deze zomer verliezen. Als vervanger zet Olivier Renard in op een voormalig talent van Ajax Amsterdam, dat er niet in slaagt door te breken in La Liga.

Verschillende spelers wiens contract afloopt in juni 2026 zouden Sporting Anderlecht deze zomer kunnen verlaten. Onder hen bevinden zich Théo Leoni, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens. Stroeykens weg bij Anderlecht? De 20-jarige laatstgenoemde trekt de aandacht van verschillende Europese clubs. Olympique Marseille zou specifiek interesse hebben getoond, maar de door Anderlecht vastgestelde prijs - geschat op 20 miljoen euro - zou enkele geïnteresseerden kunnen afschrikken. In afwachting van een mogelijk concreet bod, bereidt RSC Anderlecht zich al voor op het vertrek van dit jonge talent. De club is actief op zoek naar een vervanger, waarbij een voormalig jeugdproduct van Ajax Amsterdam in beeld komt, nu actief in Spanje maar met weinig speeltijd in La Liga. Anderlecht richt zich op Gabriel Misehouy Volgens informatie van de gespecialiseerde journalist Sacha Tavolieri toont Anderlecht interesse in Gabriel Misehouy. Opgeleid bij Ajax heeft de 19-jarige Nederlandse aanvallende middenvelder enkele keren op de bank gezeten van het eerste team zonder speeltijd. Daarna trok hij naar Girona in Spanje, waar hij deze seizoen negen competitieduels speelde en een doelpunt maakte. Het profiel van Misehouy spreekt Anderlecht aan, waarbij een huur deal met aankoopoptie overwogen wordt. Ook vorig seizoen hadden ze hem al op de radar. De voormalig Nederlands U19-international ziet zijn waarde momenteel geschat op een miljoen euro op Transfermarkt. Een laag risico dat goed zou passen bij het beleid van de Brusselse club wat betreft de ontwikkeling van jonge talenten.