Het is zover: Club Brugge casht vele miljoenen, transfer is helemaal rond

Club Brugge wist dat ze deze zomer meerdere basisspelers zouden kunnen verliezen. Dit is onder andere het geval voor Maxim De Cuyper, die officieel naar Engeland is vertrokken.

Het hing al even in de lucht, maar nu is het helemaal zeker. Maxim De Cuyper is een speler van Brighton & Hove Albion. Club Brugge casht dus bijzonder flink op de speler.

Blauw-zwart kwam met een pakkende video om het afscheid van De Cuyper aan te kondigen, terwijl de Engelsen dan weer de komst van de speler aankondigden.

Welcome to the Albion, Maxim! 🤩💫 pic.twitter.com/8NZXAW41V9 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025

Club Brugge had een paar weken geleden al aangekondigd dat ze een eventuele transfer voor De Cuyper niet zouden tegengaan. Ze wilden de jonge Belg bedanken voor de bewezen diensten de voorbije jaren.

Meer dan twintig miljoen euro voor Club Brugge

Na een uitleenbeurt aan Westerlo kwam De Cuyper helemaal aan de oppervlakte bij blauw-zwart. Dat levert de Bruggelingen nu minstens twintig miljoen euro op en daar kunnen nog wat bonussen bijkomen.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om De Cuyper veel succes te wensen in Engeland en hopen dat hij het ook daar kan waarmaken. Ook met oog op het WK 2026 kan dat van belang zijn.