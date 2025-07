Officieel: Anderlecht grijpt naast speler Gent met verleden bij Mechelen en Antwerp

Er was de voorbije dagen, weken en maanden al heel wat te doen over het jonge Gentse talent Jeremy Kandje Mbambi. Nu is er eindelijk witte rook: Mbambi verlaat Gent voor een avontuur in de Serie A bij Pisa.

In januari 2024 tekende Jeremy Kandje Mbambi voor KAA Gent zijn eerste profcontract. De Belgische jeugdinternational bij de U16 en U17 maakte zo een van zijn eerste dromen waar.

Einde verhaal bij Gent

De definitieve doorbraak bij Gent liet echter op zich wachten. Verder dan de U18 raakte hij niet, speelminuten bij Jong Gent waren nog een stapje te vroeg voor hem volgens de Buffalo’s.

En dus ging de jongeling op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het jeugdproduct van onder meer KV Mechelen en Antwerp stond in de belangstelling van onder meer Chelsea, Leverkusen, Lecce en Anderlecht.

Naar de Serie A

Bij Gent had hij nog een contract tot juni 2027, maar het verhaal is nu ten einde: Mbambi trekt naar Pisa, dat volgend jaar in de Serie A zal uitkomen. Daar kan hij verder rijpen in de jeugdreeksen.

“Jeugdproduct Jeremy Mbambi ruilt KAA Gent voor de Italiaanse club Pisa. Jeremy - een linksvoetige centrale verdediger - kwam in 2023 naar Gent en tekende een jaar later zijn eerste profcontract tot 2027. Afgelopen seizoen kwam hij op de radar van Pisa, dat de 17-jarige Jeremy nu definitief overneemt. Pisa eindigde vorig seizoen als tweede in de Serie B en promoveerde zo naar de hoogste klasse in Italië. We wensen Jeremy alle succes in Pisa!”, aldus de Buffalo’s op hun webstek.