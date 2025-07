🎥 Engelse journalist gaat compleet de mist in bij aankondiging Maxime De Cuyper

Maxim De Cuyper is sinds zaterdag officieel een speler van Brighton & Hove Albion. Dit is misschien geen al te goed nieuws voor de plaatselijke commentatoren, want zijn naam is niet de simpelste om uit te spreken voor de Engelsen.

Maxim De Cuyper is zaterdag door Brighton & Hove Albion officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De linkervleugelverdediger van Club Brugge heeft een contract getekend voor vijf seizoenen getekend bij de Premier League-club.

Met de transfer is zo'n twintig miljoen euro gemoeid. Naast de Belgische voetbalsupporter zal nu ook de Engelse fan kennismaken met de jonge Belg.

Naast het leren kennen van het spelersprofiel, zullen de Engelsen zich nog in iets anders moeten inwerken: Hoe je de naam van de Rode Duivel nu juist uitspreekt.

Zoals we weten, zijn Nederlandstalige namen niet altijd de gemakkelijkste om uit te spreken voor buitenlanders - denk bijvoorbeeld aan Saelemaekers en De Ketelaere in Italië, of aan de namen van onze Rode Duivels die verhaspeld worden wanneer ze tegen Frankrijk spelen. Ook Kevin De Bruynes naam werd in Engeland jarenlang verkeerdelijk uitgesproken.

Het Britse Sky Sports ging al een eerste keer staalhard de mist in. Nog voor de deal officieel was, ging het daar al over de nakende transfer van De Cuyper. De presentator waagde zich aan diens achternaam, maar dat liep behoorlijk fout af.