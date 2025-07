Clubicoon Patrick Goots maakt Antwerp af: "Dit is héél verkeerd"

Het vertrek van Jelle Bataille als vrije speler bij Royal Antwerp FC heeft de voorbije dagen heel wat stof doen opwaaien. Ook clubicoon Patrick Goots heeft zich uitgelaten over de zaak. En hij is niet mals voor The Great Old.

Jelle Bataille en Royal Antwerp FC gingen deze week heel opvallend uit elkaar. Doordat de optie in het contract te laat was gelicht, was Bataille een vrije speler geworden.

Goots kritisch

De supporters kunnen er niet om lachen, terwijl de club zelf met een stevig statement naar buiten was gekomen. "RAFC gaat voor spelers die met 100% volle goesting onze rood-witte kleuren willen verdedigen", klonk het.

Ook Patrick Goots heeft zich uitgelaten over het vertrek van Bataille en de communicatie van Antwerp. En daarbij schuwt hij de harde woorden niet voor stamnummer 1.

Heel ongelukkig zinnetje

"De communicatie van Antwerp stoot me tegen de borst. Dit is héél verkeerd, maar wel een duidelijke sneer naar zijn management", aldus Goots in een statement in Gazet van Antwerpen. “Iedereen weet echter dat Antwerp momenteel de tering naar de nering zet. Ik heb in het verleden ook dikwijls genoeg onderhandelingen gevoerd."

"Dan weet je dat, wanneer de manager in bepaalde zaken overdrijft, de sportief verantwoordelijken van een club pissed off kunnen reageren. Want ik denk heus niet dat iemand binnen het bestuur of de sportieve staf van Antwerp Bataille niet als een echte rood-witte beschouwt. Nogmaals: dat ene zinnetje was heel ongelukkig, maar niet zomaar gekozen. Het is spijtig dat hij op deze manier moet vertrekken.”