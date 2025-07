Antoine Colassin naar Charleroi: Rik De Mil gaat er echter werk aan hebben

Negen jaar nadat hij de academie verliet, staat Antoine Colassin op het punt om terug te keren naar Sporting Charleroi. Een interessante versterking voor de Zebra's, hoewel Rik De Mil moet bedenken hoe hij ervoor kan zorgen dat Colassin dezelfde defensieve inspanningen levert als Daan Heymans...

Antoine Colassin is geboren in Charleroi en doorliep tussen 2014 en 2016 een deel van zijn jeugdopleiding bij Sporting Charleroi. Nadien trok hij naar Anderlecht, waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette. Zijn doorbraak bleef echter uit in het Lotto Park: ondanks zijn talent kreeg hij er weinig speelminuten. Vervolgens volgden uitleenbeurten aan Zulte Waregem en Heerenveen, en een aantal wedstrijden met de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Afgelopen zomer liep zijn contract bij Anderlecht af. Colassin besloot een stap terug te zetten om zich opnieuw in de kijker te spelen en tekende bij Beerschot. Daar beleefde hij een degelijk seizoen, met 28 wedstrijden, zes doelpunten en zeven assists. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, ondanks de sportieve malaise van Beerschot, dat vroeg in het seizoen afstevende op degradatie.

De logische terugkeer naar Mambourg

Nu volgt een terugkeer naar zijn geboortestad. Charleroi strikte Colassin als vervanger voor Daan Heymans, die naar Racing Genk trok. Colassin zal normaal gezien naast Marwan Al Sahafi in de aanval spelen en dezelfde rol invullen als Heymans. Toch zijn hun speelstijlen niet identiek. Waar Heymans zich ook verdedigend liet opmerken, is Colassin duidelijk meer offensief georiënteerd.

Trainer Rik De Mil zal dus moeten sleutelen aan zijn systeem. Ofwel vraagt hij Colassin om meer defensief werk op te knappen, ofwel herbekijkt hij de manier waarop zijn ploeg druk zet. Dat aspect is niet onbelangrijk: vorig seizoen maakte Charleroi indruk met zijn intensiteit en pressing, waarmee het zelfs Antwerp versloeg in de Europese play-off. Heymans was daarin een cruciale pion.

Kans op stabiliteit én doorbraak

Voor Colassin is deze transfer meer dan een terugkeer: het is ook een kans op stabiliteit en een echt debuut als vaste basisspeler in de hoogste klasse. Bovendien is zijn komst ook belangrijk voor het Belgische profiel van de kern, dat wat verarmd is na het vertrek van Heymans.

Met zijn aanvallende kwaliteiten kan Colassin Sporting Charleroi iets extra’s bieden. In een stabielere ploeg die mikt op een plaats in de linkerkolom, krijgt hij eindelijk de kans om zijn potentieel te tonen. Voor Charleroi én voor Colassin lijkt dit een logische en veelbelovende volgende stap.