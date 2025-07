Antwerp test rechtsachter met een wel heel toepasselijke naam (en hij is gratis)

Royal Antwerp FC heeft een extra proefspeler meegenomen op zomerstage: Glenn Bijl (29). De Nederlandse rechtsachter zat zonder club na vier seizoenen bij het Russische Krylia Sovetov Samara.

Bijl is dus transfervrij op te pikken, een profiel dat sportief directeur Marc Overmars wel zal aanspreken in deze zuinige mercato. Antwerp moet immers eerst verkopen vooraleer zwaar te kunnen investeren.

De ervaren verdediger speelde in Nederland onder meer bij FC Emmen en is bekend om zijn loopvermogen en degelijkheid. In Rusland stond hij vier jaar lang zijn mannetje in de Premjer-Liga.

Bijl oogt als een haalbare versterking, al lijkt hij eerder een breedte-optie dan een absolute basispion. Antwerp zoekt immers vooral aanvallende en centrale defensieve versterking.

Toch is het logisch dat de club kijkt naar dit soort profielen: ervaren, gratis, en direct inzetbaar indien nodig. Op rechts kan Antwerp wat extra concurrentie gebruiken.

De komende dagen zal blijken of Bijl indruk maakt op de technische staf van The Great Old. Een contract ligt voorlopig nog niet klaar.