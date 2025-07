Eén stap terug, twee stappen vooruit voor John Textor? De eigenaar van Daring Brussels heeft grote plannen...

John Textor heeft aangekondigd een stap terug te zetten bij Olympique Lyon, nadat hij eerder al zijn aandelen bij Crystal Palace verkocht. Maar de Amerikaanse zakenman heeft nog steeds veel plannen in de voetbalwereld.

Verslagen door controverse en de sanctie van de DNCG, heeft John Textor onlangs het voorzitterschap van Olympique Lyonnais opgegeven. Een stap opzij die, samengevoegd met de verkoop van zijn Crystal Palace-aandelen om belangenconflicten in de Europa League te vermijden, leek te wijzen op een vermindering van zijn activiteiten.

Tegenover Braziliaanse media verklaarde Textor dat hij zich wil concentreren op Botafogo, waarmee hij vorig jaar de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, wist te winnen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want volgens het Britse The Guardian zou Textor nu zijn zinnen hebben gezet op een andere club.

Sheffield Wednesday of Watford?

De Amerikaanse zakenman zou opnieuw in een Engelse club kunnen investeren: Textor heeft verschillende clubs op het oog. Eén daarvan is Sheffield Wednesday (Championship), dat te kampen heeft met grote financiële problemen en zelfs verboden is om spelers te rekruteren tot 2027 vanwege herhaalde vertragingen bij het uitbetalen van salarissen.

Een andere optie is Watford (ook Championship), eigendom van de familie Pozzo en een team waar Textor in het verleden al interesse in heeft getoond, maar zonder succes. Het doel zou nu zijn om te profiteren van de verkoop van zijn aandelen bij Crystal Palace om Watford over te nemen, wat tussen de 180 en 200 miljoen euro zou kosten.

Zal Daring Brussel binnenkort een nieuwe belangrijke zusterclub hebben binnen het Textor-imperium? De supporters van de club uit Molenbeek zullen vooral hopen dat dit betekent dat John Textor steeds minder betrokken zal zijn bij het voormalige RWDM...