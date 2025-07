Jeugdproduct Genk, Anderlecht, Antwerp, Beerschot, Zulte Waregem, ... vindt opvallende uitdaging in buitenland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohamed Faisal Bekkour heeft opnieuw een ploeg gevonden. De Belgische Marokkaan trekt naar het Nederlandse Hoek in Zeeuws-Vlaanderen en ziet zo zijn carrière nieuw leven ingeblazen worden.

De 22-jarige spelmaker Mohamed Faisal Bekkour heeft er al een pittige carrière opzitten. Hij begon op jonge leeftijd bij Beerschot zijn carrière in de jeugdreeksen, alvorens in 2011 naar Anderlecht te trekken.

Heel veel jeugdploegen meegemaakt

Daarna beleefde hij nog heel wat avonturen bij Genk (2015), Zulte-Waregem (2015-2017), KV Mechelen (2017-2018), Antwerp (2018-2019) en Lierse SK (2019-2022).

Bij dat laatste team kreeg hij zijn kans bij de beloften, alvorens Roda JC hem kwam wegplukken voor de jeugdreeksen van het team uit Kerkrade. Sinds vorig jaar had hij geen profclub meer waarvoor hij uitkwam.

Waarom trekt Bekkour naar Nederlandse Hoek?

Nu heeft hij de overstap gemaakt naar Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Dat team werd vorig seizoen kampioen in de Nederlandse Derde Divisie en maakte zo de overstap naar de Tweede Divisie in het afgelopen tussenseizoen.

Het team heeft de nodige ambities op dat niveau en wil op termijn zelf nog hoger doorstoten. Volgens Het Laatste Nieuws trekt Mohamed Faisal Bekkour naar Hoek omwille van werkomstandigheden. We willen hem alvast veel succes wensen in zijn nieuwe carrière.