OFFICIEEL: Antoine Colassin (ex-Anderlecht) verlaat Beerschot en tekent bij JPL-club

Antoine Colassin zal volgend seizoen niet in 1B spelen. De aanvaller keert terug naar de Zebra's, waar het voor hem allemaal begon.

Het is officieel: Antoine Colassin maakt zijn terugkeer naar Sporting Charleroi. De voormalige paars-witte speler, geboren in Charleroi, werd deels opgeleid bij de Carolo's (2014-2016) voordat hij bij Anderlecht (2016-2024) terechtkwam en zijn professionele debuut maakte.

Nadat hij speeltijd had gekregen bij Beerschot, waar hij 28 wedstrijden in actie kwam (zes doelpunten en zeven assists), wilde de spits niet met de Antwerpenaren meegaan naar de Challenger Pro League. Na gesprekken vorig seizoen is het nu tijd voor hem om terug te keren naar het Mambourg.

Rik De Mil zal een veelzijdige aanvaller hebben voor het komende seizoen. Hij is de derde aanvallende versterking van de Zebra's deze zomerse transferperiode na Jakob Napoleon Romsaas en Freddy Mbemba.

Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend. Colassin zal dus verbonden zijn aan de club tot 30 juni 2028.

"Met de komst van Antoine verrijkt Sporting zijn aanvallende arsenaal. Zijn strijdlust en afwerkingskwaliteit zullen waardevolle troeven zijn voor de groep van Rik De Mil", aldus de club uit Charleroi.