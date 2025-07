Verrassing in stageselectie van Anderlecht: paars-wit vreest vertrek van 16-jarige en Hasi is fan

Besnik Hasi heeft maar liefst 35 spelers meegenomen op stage. Da's veel en de trainer van Anderlecht heeft al aangegeven dat erin gesnoeid gaat worden. Daarom is het nog opmerkelijker dat hij ook Jayden Onia Seke heeft meegenomen. Maar dat heeft verschillende redenen.

Jayden Onia Seke is een nog maar net 16 geworden linkse flankaanvaller. Hij heeft nog maar 12 matchen in de Challenger Pro League achter de kiezen, waarvan 2 als basisspeler. Het lijkt in alle opzichten te vroeg om hem al bij de A-kern te nemen, maar...

Amper wingers met zijn kwaliteiten

Ten eerste wil Besnik Hasi vanaf nu op een duidelijk systeem trainen en niet meer constant switchen. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een 3-4-3. Hasi is een fan van pure wingers, jongens die hun lijn kunnen afgaan en de achterlijn halen. En zo heeft hij er weinig in zijn kern zitten.

Thorgan Hazard en Tristan Degreef zijn bijvoorbeeld al niet die profielen. César Huerta wel, maar ook die heeft de neiging van veel naar binnen te komen. Nilson Angulo is eigenlijk de enige met een actie en de snelheid om dat te doen, maar van de Ecuadoraan is hij nog niet zeker dat hij zal blijven.

En dus werd er naar de RSCA Futures gekeken. Daar is Onia Seke ook zo'n winger in de stijl van eerder Jérémy Doku en Julien Duranville. Hij is misschien niet zo snel als die twee, maar heeft een indrukwekkende techniek en kan dribbelen als de beste.

Kan Anderlecht Ajax deze keer afhouden?

Ten tweede en misschien nog belangrijker: er wordt nu al stevig aan zijn mouw getrokken. Onia Seke was de jongste debutant (15 jaar, 3 maanden en 8 dagen) ooit in het Belgische profvoetbal. Uiteraard komen er dan buitenlandse clubs eens loeren.

En geen enkele buitenlandse club houdt de jeugdopleiding van Anderlecht meer in het oog dan Ajax. De Amsterdammers hebben concrete interesse in hem, maar Anderlecht wil hem uiteraard in het Lotto Park zien doorbreken. Ze hebben de laatste jaren al te veel klappen van vertrekkende toptalenten gehad.

Daarom is de stagekans ook een teken van paars-wit dat ze in hem geloven en dat ze hopen dat hij straks zijn tot 2027 lopend contract ook nog wil verlengen. De kans is klein dat hij dit seizoen al een rol in de A-ploeg gaat spelen. Hij zou eerst een volledig seizoen als basisspeler bij de Futures moeten afwerken.

De directie wil weer meer eigen opgeleid talent zien doorbreken. Vorig seizoen was er wel Ali Maamar, maar dat was door omstandigheden. Dit seizoen moet dat van Tristan Degreef worden en ook van Basil Vroninks wordt veel verwacht.

Onia Seke ligt intussen wel al in de bovenste schuif van Hasi, want hij is fan van zijn profiel, maar acht hem nog te jong. Al weet je maar nooit bij Anderlecht. Het kan snel gaan en net dat willen ze dat de net 16-jarige die al van zijn vijfde bij Anderlecht zit in zijn hoofd prent.