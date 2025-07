35 spelers en nieuwe gezichten: wie zijn de 7 grote talenten die Anderlecht meenam op stage?

Besnik Hasi heeft 35 spelers meegebracht, waaronder zeven "nieuwe" jongeren van de opleidingscentrum. Wie zijn ze en wat kunnen ze bijdragen aan de A-kern? Analyse.

Zoals gebruikelijk heeft RSC Anderlecht verschillende jongeren uit zijn opleidingscentrum opgeroepen voor hun zomerstage in Nederland. 35 spelers zijn opgeroepen, waaronder "nieuwe" producten van Neerpede. De belangrijkste afwezige is César Huerta, die na zijn overwinning op de Gold Cup met Mexico wat rustdagen krijgt. Maar wie zijn deze zeven spelers die uiteindelijk volledig in het eerste team zouden kunnen integreren? Analyse.

Kaïs Barry (19 jaar, centrale verdediger)

Als zoon van de voormalige internationale Copa Barry heeft hij wat kwetsbaarheid laten zien in de wedstrijden die hij gespeeld heeft, hoewel hij enkele kwaliteiten laat zien. Op dit moment lijkt hij minder dicht bij groep A te staan dan andere centrale verdedigers, en zijn aanwezigheid zou vooral een numerieke behoefte voor deze stage kunnen invullen. Bovendien wil Hasi deze sector nog versterken, wat zou kunnen wijzen op een terugkeer van Barry naar de U23 op korte termijn.

Nunzio Engwanda (17 jaar, centrale verdediger)

Hij wordt al enige tijd genoemd als een speler om in de gaten te houden voor groep A, ondanks zijn jonge leeftijd. Hij lijkt te beschikken over een hoger technisch potentieel, maar wordt soms gezien als wat nonchalant, wat mogelijk niet aan de verwachtingen van Hasi voldoet. Gezien de jeugd van de huidige as Hey-Simic en de vooruitgang van Zoumana Keita, lijkt het onwaarschijnlijk dat Engwanda dit seizoen al een basisplaats zal afdwingen, maar een geleidelijke integratie in groep A lijkt wel mogelijk.

Zijn vooruitzichten zijn waarschijnlijk afhankelijk van de situatie van zijn directe concurrenten: Sardella heeft te kampen gehad met terugkerende fysieke problemen, en Foket heeft niet kunnen overtuigen. Hoewel Camara is aangetrokken om de rechterkant te bezetten, zou Vroninks als derde optie kunnen opduiken, vooral als hij de goede indrukken tegen WS Lauwe bevestigt. Zijn profiel zou hem in staat kunnen stellen om speeltijd te krijgen bij afwezigheid van spelers of defensieve herorganisaties.

Devon De Corte (19 jaar, aanvallende middenvelder)

Technisch interessante speler, zoals blijkt uit een opmerkelijke actie tegen Larnaca, hij is een van de verrassingen van de selectie voor deze stage. Hij viel niet bijzonder op qua statistieken in de U23, wat zijn aanwezigheid hier des te intrigerender maakt. Een onmiddellijke doorbraak in het eerste team lijkt echter voorbarig. Maar met mogelijke transfers van Verschaeren en Stroeykens zou hij wel wat speelminuten kunnen krijgen aan het begin van het seizoen, vooral omdat hij fysiek meer klaar lijkt te zijn dan andere jongeren zoals Tajaouart.

Met uitstekende techniek, goed speloverzicht en echte kwaliteit in de laatste pass, maakt hij indruk met de bal aan zijn voeten. Aan de andere kant roept zijn huidige fysieke tekortkoming vragen op over zijn vermogen om snel door te breken in Eerste Klasse A of Europa. Zijn onmiddellijke toekomst zal waarschijnlijk afhangen van zijn vooruitgang op dit gebied. In een goed gestructureerd en complementair middenveld (met harde werkers zoals Saliba of Llansana), zou hij echter wel zijn plaats kunnen vinden en zijn kwaliteiten kunnen laten zien.

Ibrahim Kanaté (18 jaar, linker winger)

Zijn snelheid en explosiviteit zijn zeldzame troeven in de huidige selectie. Hij zou een echte wapen kunnen worden vanaf de bank, in staat om een verdediging aan flarden te scheuren aan het einde van een wedstrijd. Hij lijkt disciplinairder te zijn dan op het eerste gezicht zou lijken. Een opkomst in een rol als supersub lijkt op korte termijn realistisch. Op de langere termijn zou zijn ontwikkeling ook kunnen afhangen van een mogelijk vertrek van Angulo, met wie hij bepaalde invloedsgebieden deelt.

Beschouwd als een van de grootste talenten van het opleidingscentrum van Neerpede, is hij net 16 jaar geworden. Hoewel we hem nog weinig hebben gezien spelen, wijzen zijn natuurlijke kwaliteiten op een potentieel dat doet denken aan dat van een Duranville (zonder de blessures). Anderlecht zal waarschijnlijk voorzichtig en gestructureerd moeten zijn in zijn aanpak, om de stappen niet te overhaasten. Met het huidige gebrek aan doeltreffende wingers in de selectie, zou hij wellicht wat speeltijd kunnen krijgen, maar het primaire doel lijkt te zijn om een volledig seizoen te spelen bij de U23.

Deze lijst houdt dus geen rekening met Nathan De Cat, die wel aanwezig is op de stage maar al bekend is en dicht bij de A-kern staat, ondanks zijn pas 16 jaar, en Elyess Dao (18 jaar), die geen product is van Neerpede aangezien hij eind januari van Angers is gekomen. Ibrahim Kanaté bevindt zich in een soortgelijke situatie, maar lijkt veel dichter bij de A-kern te staan.