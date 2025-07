En ineens duikt Eden Hazard op in de Tour, om eindelijk eens met Remco Evenepoel te praten: "Bewonder hem enorm"

Sinds zijn afscheid als profvoetballer in oktober 2023 lijkt Eden Hazard meer dan ooit te genieten van zijn vrijheid. Deze week dook hij verrassend op in Toulouse, waar hij een bezoek bracht aan de renners en staf van de Tour de France.

Hazard, die een grote wielerfan is, maakte tijdens zijn passage in de paddocks van het Tourcircus kennis met verschillende renners en ploegen.

Hij toonde zich benaderbaar, genoot van de sfeer en maakte een praatje met het team van Intermarché-Wanty. Het was ook die ploeg die hem eerder had uitgerust voor zijn eigen fietschallenge op de Mont Ventoux, die hij samen met zijn broers aanging.

De ex-speler van Real Madrid bekende zijn liefde voor de koers: “Elke zomer zit ik drie weken in de zetel voor de Tour. Mijn grootvader keek altijd, en ik was als kind fan van Lance Armstrong.” Hazard is zelf ook actief op de fiets en reed eerder al mee met de Gran Fondo in Mallorca samen met zijn vader.

Een ander hoogtepunt van zijn bezoek was de ontmoeting met Remco Evenepoel, met wie hij voor het eerst persoonlijk sprak. “We komen allebei uit het voetbal, dus dat schept een band. Ik bewonder Remco enorm, en hoop dat hij op het podium eindigt in Parijs", zei hij aan Sudinfo. Hazard toonde zich zoals steeds ontspannen, maar ook betrokken bij het Belgische sportgebeuren.

Hazard kijkt intussen ook met belangstelling naar het nieuwe tijdperk bij de Rode Duivels onder Rudi Garcia. “Ik ben blij dat er vernieuwing is. Er zit ervaring in de ploeg, maar ook jonge talenten. De connectie tussen Lukaku en De Bruyne bij Napoli kan goud waard zijn. Dat wordt belangrijk richting het WK.”