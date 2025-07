Ex-Anderlecht-speler coachte Nathan Saliba en is zeker: "Dat is zijn grootste wapen"

Volgens voormalig Anderlecht-speler Hernan Losada is RSCA de ideale club voor de jonge middenvelder Nathan Saliba. De 21-jarige Canadees tekende recent bij paars-wit en vindt er volgens Losada het juiste klimaat om door te groeien.

Beiden werkten samen bij CF Montréal, waar Losada Saliba vaak aanmoedigde om naar Europa te trekken. Saliba herinnerde zich die gesprekken nog bij zijn transfer en stuurde Losada meteen een berichtje. De Argentijn, die zelf tussen 2008 en 2011 voor Anderlecht speelde, hoopt zijn voormalige pupil binnenkort in Brussel te bezoeken. “Als hij vragen heeft over België of Brussel, mag hij me altijd bellen", lacht Losada bij L'Avenir.

Op het veld typeert Losada Saliba als een slimme verdeler. “Hij verbindt verdediging en aanval, en kiest goed positie tussen de lijnen. Hij heeft nog werk aan zijn linkerbeen en lange passing, maar zijn infiltraties en schot zijn zeker sterk genoeg.” Losada ziet hem niet als een nummer 10, maar eerder als een dynamische 8 of box-to-box.

Ook verdedigend kan Saliba volgens zijn ex-coach zijn mannetje staan. “Explosiviteit is zijn grootste wapen. Hij wint veel duels, is fysiek sterk en beschikt over een enorme motor.” In de MLS viel hij op met zijn agressiviteit en loopvermogen, en die kwaliteiten zouden goed tot hun recht komen in de Belgische competitie.

Naast het veld beschrijft Losada hem als een rustige, maar vastberaden jongen. “Hij is coachbaar, luistert goed en heeft het juiste karakter. Nu hij voor het eerst zijn thuisland verlaat, zal hij tijd nodig hebben om zich aan te passen. Maar met vertrouwen kan hij uitgroeien tot een positieve leider in de kleedkamer.”

Met ervaring in de MLS en zijn debuut bij de Canadese nationale ploeg achter de rug, is Saliba klaar voor de volgende stap. Losada twijfelt er niet aan dat Anderlecht de juiste club is. “Hij is intelligent en zal hier de juiste keuzes maken. Deze transfer komt op het perfecte moment in zijn ontwikkeling.”