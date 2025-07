Nog voor het seizoen begint: Franky Van der Elst weet nu al quasi zeker wie de titelfavorieten worden, maar...

Met de start van het nieuwe seizoen in zicht wagen steeds meer analisten zich aan voorspellingen. Ook Franky Van der Elst kijkt vooruit naar het komende titeldebat. Volgens hem blijven de topfavorieten grotendeels dezelfde als vorig jaar.

"Ik verwacht ongeveer hetzelfde als vorig seizoen", zegt Van der Elst bij DAZN. Union, Club Brugge en Genk maakten vorig seizoen het mooie weer, en dat zal nu niet anders zijn, denkt hij. "Bij Union is er weinig veranderd, Club Brugge paste wat meer aan. Zeker als je kijkt naar het dossier-Jashari."

Ook KRC Genk blijft voor hem een stevige kandidaat. "Bonsu Baah is weg, en misschien vertrekt Tolu ook nog. Maar Genk anticipeerde daar al op. Het blijft sowieso een sterke ploeg", klinkt het. Van der Elst schuift zo opnieuw dezelfde drie clubs naar voren als titelkandidaten.

Over andere uitdagers is hij een pak voorzichtiger. "Het is afwachten of Anderlecht een stap vooruit kan zetten en dichterbij sluipt. Antwerp zal het niet makkelijk hebben en bij Gent zijn ze met iets nieuws bezig", zegt hij. Charleroi ziet hij niet meedoen. “Zij verloren met Heymans en Zorgane toch twee sterkhouders.”

Volgens de analist zal het kampioenschap dus niet volledig open liggen. “De verschillen zullen niet immens zijn, maar het zal opnieuw draaien rond dezelfde ploegen als vorig jaar.”

Toch hoopt Van der Elst op een verrassing. “Hopelijk mét Anderlecht erbij, dat zou het wel compleet maken.” Morgen zal er al een goeie indicatie komen van hoe ver de Brusselaars staan.