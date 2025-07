Dossier van Adnan Januzaj ligt wél nog op het bureau van Olivier Renard: 'Dit is de laatste update in het dossier'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De terugkeer van Adnan Januaj naar RSC Anderlecht is momenteel niét van de baan. Olivier Renard werkt nog steeds aan het dossier. Al is er (héél véél) geduld nodig.

De geruchtenmolen linkt Adnan Januzaj al ruim een maand aan een terugkeer naar RSC Anderlecht. We bevestigden eerder al aftastende gesprekken zijn geweest.

Volgens onze informatie ligt het dossier nog steeds op het bureau van Olivier Renard. Maar de sportief directeur van paars-wit beseft dat geduld in deze een héél schone deugd is.

Wil Adnan Januzaj zelf terugkeren naar RSC Anderlecht?

Toch een kleine doorbraak: Januzaj ziet een terugkeer naar zijn jeugdclub steeds meer zitten. Bovendien beseft de 15-voudig Rode Duivel dat hij zal moeten inleveren op zijn loon.

Sevilla FC is echter (nog) niet klaar om mee te werken. Anderlecht is namelijk niet van plan om een transfersom te betalen. Het contract van Januzaj loopt op het einde van het seizoen af, terwijl de 30-jarige flankaanvaller geen toekomst meer heeft in Andalusië.

Voor het eerst in de A-kern?

Januzaj doorliep de jeugdreeksen op Neerpede, maar speelde nooit voor het eerste elftal van Anderlecht. In 2011 verruilde hij het Lotto Park voor Old Trafford.