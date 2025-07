Antwerp neemt (gratis) gokje met jeugdproduct Club Brugge

Wilkins Ochieng, een jeugdproduct van Club Brugge, probeert zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Antwerp B. De flankaanvaller, geboren in Saint-Ghislain, maakte deze zomer de overstap naar de beloftenploeg van de Great Old, na een moeizaam seizoen bij Francs Borains.

Bij de Henegouwse club kon Ochieng zich vorig seizoen niet doorzetten. Hij kreeg weinig speelminuten en verdween stilaan uit beeld, zeker na de komst van Christophe Janssens. De concurrentie op de linkerflank bleek te groot en de verwachtingen kwamen niet uit.

In plaats van stil te blijven zitten, koos Ochieng resoluut voor een nieuw avontuur in Vlaanderen. Bij Antwerp B hoopt hij opnieuw regelmaat te vinden en zich in de kijker te spelen. De U23 van de club eindigden vorig seizoen op de 15e plaats in de Vlaamse eerste afdeling.

Vanuit Antwerps oogpunt is dit een interessante zet. Antwerp wil zijn beloftenploeg versterken met jongens die nog groeimarge hebben én de ambitie om door te stoten naar het eerste elftal. Ochieng past met zijn verleden bij Club Brugge perfect in dat profiel.

De 22-jarige Belg met Congolese roots beschikt over snelheid en diepgang, twee kwaliteiten waar Antwerp B gretig gebruik van wil maken. Voor Ochieng zelf is het een kans om zich te herlanceren in een minder drukke omgeving, maar wél bij een club met grote sportieve plannen.

Als hij zich kan tonen in de Vlaamse reeks, ligt de weg richting de A-kern misschien weer open. In Deurne-Noord krijgt hij alvast het voordeel van de twijfel. De bal ligt nu in zijn kamp.