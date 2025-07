Besnik Hasi verrast met uitspraken over Adriano Bertaccini op Europese persconferentie

Opvallende uitspraken van Besnik Hasi op de persconferentie voor Anderlechts Europese clash tegen Häcken. De coach sprak al uitgebreid over Adriano Bertaccini, ook al is zijn transfer nog niet officieel rond.

Hasi breekt alvast een lans

Besnik Hasi liet weinig aan de verbeelding over tijdens zijn persmoment: “Ik ben zeer tevreden,” verklaarde hij over de nakende komst van Adriano Bertaccini. Ondanks het feit dat de transfer nog niet bevestigd is, is de coach duidelijk enthousiast over de STVV-spits.

Profiel dat perfect past

Volgens Hasi was Anderlecht al “een tijdje bezig met dat soort profiel”, zo citeert Het Laatste Nieuws. Bertaccini wordt beschreven als een aanvaller die grinta, intensiteit en diepgang brengt. Belangrijker nog: hij is “iemand die een match kan laten kantelen”, wat aangeeft dat Hasi hem als gamechanger beschouwt.

Statistieken spreken boekdelen

Hasi benadrukte dat Bertaccini bewezen heeft dat hij tegen grote clubs altijd presteert: “Hij is altijd op de afspraak.” Daarmee toont de trainer dat hij niet enkel op gevoel afgaat, maar ook naar concrete cijfers kijkt in zijn beoordeling van spelers.

Hongerige mentaliteit

Wat Hasi vooral lijkt te waarderen, is Bertaccini’s mindset: “Hij heeft honger en komt met veel plezier naar Anderlecht.” Dat soort ingesteldheid spreekt boekdelen voor een club die opnieuw wil aanknopen met successen en ambitie.

De juiste ingrediënten

Voor Hasi staat het vast: “Hij beschikt over alle ingrediënten om hier te slagen.” Met zo’n uitspraak lijkt de coach zich alvast achter de speler te scharen, nog voor de handtekeningen zijn gezet. Het is een signaal van vertrouwen én urgentie.

Nog geen witte rook

Hoewel Hasi duidelijk uitpakt met zijn enthousiasme, blijft het wachten op de officiële bevestiging. De persconferentie werpt wel al een schijnwerper op wat er intern bij Anderlecht beweegt – de komst van Bertaccini lijkt slechts een kwestie van tijd.