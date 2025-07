'Anderlecht is nog niet klaar: paars-wit denkt aan talent van half miljoen euro'

Anderlecht toont interesse in Daniel Job, een jonge 19-jarige Nigeriaanse vleugelspeler die schittert in Noorwegen. Zou de transferperiode van paars-wit toch nog niet gedaan zijn?

Wie zei dat de transferperiode van Anderlecht voorbij was? Paars-wit blijft discreet werken. De Brusselse club houdt een oogje op verschillende jonge aanvallende profielen.

Bij de opties zit een 19-jarige vleugelspeler, die beslissend is in een Europese competitie. Hij is explosief en in staat om het verschil te maken in een-tegen-een situaties.

Volgens Het Nieuwsblad toont Anderlecht interesse in Daniel Job, een jonge Nigeriaanse aanvaller die uitkomt voor Sarpsborg 08 in de Noorse eerste divisie. Dit seizoen heeft hij 5 doelpunten gescoord en 3 assists gegeven in 17 wedstrijden. Behoorlijk veelbelovend voor een speler van zijn leeftijd.

Job maakt indruk met zijn vermogen om te versnellen (enigszins vergelijkbaar met Doku), maar ook door zijn prijs. Zijn waarde wordt geschat op 500.000 euro, een bedrag binnen handbereik van de sportief directeur Olivier Renard.

Momenteel bereidt Anderlecht zich voor op de terugwedstrijd tegen het Zweedse Häcken. Als paars-wit doorstoot, komt het Brann tegen in de volgende ronde.