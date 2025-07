'Gareth Bale wil comeback maken in voetbal en dat kan héél grote gevolgen hebben voor... KV Kortrijk'

Gareth Bale denkt eraan om een comeback te maken in het voetbal. Al is de voormalige flankaanvaller niét van plan om de voetbalschoenen zelf opnieuw aan te trekken.

The Times weet dat Gareth Bale eraan denkt om Cardiff City te kopen. Meer zelfs: de 111-voudig Welsh international heeft zelfs al een openingsbod gedaan.

Bale is naar verluidt bereid om een slordige vijftig miljoen euro te betalen voor Cardiff. Het is momenteel wachten op het antwoord van… Vincent Tan.

Wachten op antwoord van... Vincent Tan

Jawel, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk heeft eveneens Cardiff City in de portefeuille zitten. Een verkoop van de Welshe club kan dus een rechtstreeks - en positief? - gevolg hebben voor De Kerels.

Met Cardiff City gaat het overigens niet bepaald goed dezer dagen. De Welshe club voetbalde enkele seizoenen geleden nog in de Premier League, maar is ondertussen afgegleden naar de League One. Oftewel: het derde niveau in het Engelse voetbal.

Op voetbalpensioen

Bale is sinds 2023 voetballer af. De inmiddels 36-jarige Welshman speelde in zijn carrière voor achtereenvolgens Southampton FC, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Los Angeles FC.