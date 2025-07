"Het was niet zo positief": Charleroi zou belangrijke speler kunnen missen tegen Hammarby

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mardochée Nzita zou afwezig kunnen zijn voor de terugwedstrijd tussen Charleroi en Hammarby. Rik De Mil heeft een update gegeven tijdens de persconferentie.

Op donderdag zal Charleroi Hammarby ontvangen in de tweede voorronde van de Conference League (heenwedstrijd 0-0). De Zebra's moeten het misschien doen zonder een van hun sleutelspelers.

Mardochée Nzita, die zondag gespaard bleef tegen OHL, zou de wedstrijd kunnen missen. De linkervleugelverdediger heeft last van een blessure aan de enkel.

Rik De Mil gaf weinig geruststellend nieuws over zijn speler tijdens de persconferentie, volgens L'Avenir: "Het zal erg moeilijk worden. Vandaag hebben we een kleine test gedaan en dat was niet erg positief."

"Maar ik weet ook dat het soms een kwestie van mentaliteit is. Elke speler wil absoluut dit soort wedstrijden spelen. We zullen het donderdagochtend zien, maar hij moet 100% fit zijn", vervolgde hij.

Vetle Dragsnes zou zijn plaats innemen bij afwezigheid. Hij was degene die al speelde aan de linkerkant van de verdediging tegen OHL afgelopen zondag. Mardochée Nzita stond wel in de basisopstelling voor de heenwedstrijd in Zweden.