Ook komende speeldagen enkel JPL-voetbal in de DAZN-app

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League is voorlopig enkel via de DAZN-app te bekijken. Fans zijn niet tevreden, maar DAZN noteerde wel meer kijkers. Ook de komende speeldagen zijn enkel in de app te zien.

Het Belgisch voetbal is dit seizoen een pak minder toegankelijk. De eerste speeldag was enkel te zien op de app van DAZN. Voor het mediabedrijf loopt alles wel goed. Zij noteerden een pak meer kijkers dan afgelopen seizoen op de eerste speeldag. Maar er heerst onvrede bij de fans, die nu niet mee 'gewoon' op televisie kunnen zien. Een akkoord met de telecomoperatoren werd er namelijk nog steeds niet gevonden. Die gesprekken werden, door DAZN, ook stopgezet voor de competitie. Zodat er duidelijkheid kon zijn, klonk het toen. Het mediabedrijf gaf ondertussen wel aan dat het de onderhandelingen verder wil zetten. Het Nieuwsblad meldt nu dat de Pro League de komende speeldagen ook alleen in de DAZN-app te zien zal zijn. Verder hebben de grote zenders VTM en VRT al wel een akkoord bereikt met DAZN. Dan gaat het om de samenvattingen voor hun nieuwsuitzendingen. In de app zijn ook gratis samenvattingen te zien.