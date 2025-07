Tjaronn Chery legt uit waarom hij Antwerp na amper één seizoen verliet en voor NEC heeft gekozen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tjaronn Chery verruilde Antwerpen deze zomer voor Nijmegen. Nochtans had de middenvelder alles en iedereen bij Antwerp FC overtuigd. Waarom koos hij voor een terugkeer naa Nederland?

Tjaronn Chary voetbalde slechts één seizoen in de Jupiler Pro League. Op die enkele maanden tijd slaagde de 37-jarige middenvelder erin om ales en iedereen te overtuigen.

Toch koos Chery voor een terugkeer naar Nijmegen. Opvallend: twee seizoenen geleden voetbalde hij al voor op huurbasis NEC en koos hij voor... een transfer naar De Bosuil.

NEC was de enige club die mij een contractaanbieding voor drie jaar deed. Dat is zeldzaam op mijn leeftijd

"Het aanbod van NEC was een grote blijk van vertrouwen en erkenning", aldus Chery in Voetbal International. "Ze waren de enigen die mij een contractaanbieding voor drie jaar deden. Dat is zeldzaam op mijn leeftijd."

Ook FC Twente wou Chery héél graag binnenhalen. "Ik heb inderdaad ook met Twente gesproken en vervolgens alles in overweging genomen. Eigenlijk was mijn keuze eentje van het gevoel."

Half miljoen euro

NEC betaalde een half miljoen euro om Chery weg te plukken bij Antwerp. The Great Old maakt op die manier nog een beetje winst. De middenvelder werd namelijk transfervrij gehaald nadat zijn contract bij Maccabi Haifa afgelopen was.