Antwerp-coach Stef Wils geeft meer uitleg bij opmerkelijke afwezige

Antwerp trekt zondag naar Genk voor een moeilijke opdracht. Coach Stef Wils verwacht veel van de Limburgers en geeft updates over Cristopher Scott en Geoffry Hairemans, die aan zijn revalidatie kan beginnen.

Antwerp neemt het zondagnamiddag op tegen KRC Genk. Stef Wils trekt als hoofdtrainer voor het eerst naar de Cegeka Arena. De coach vertelde bij Gazet van Antwerp wat hij verwacht van de match.

"Wel, het is een uitwedstrijd en Genk is gewoon een heel goed voetballende ploeg. Heel dynamisch, met jongens die een actie hebben en het verschil kunnen maken. Het heeft ook zijn ploeg bij elkaar kunnen houden, dus ik verwacht een moeilijke namiddag."

De kans dat aanvaller Cristopher Scott er opnieuw niet bij zal zijn, lijkt groot. Afgelopen weekend zat hij niet bij de selectie. Niet omdat hij geblesseerd is.

"Het was gewoon een keuze van mezelf. Ik heb er met hem over gesproken, hij weet perfect wat ik van hem verwacht", zegt Wils, die verder nog met een kleine update over Geoffry Hairemans kwam.

"Alles is goed verlopen. Geoffry was uiteraard nog een beetje suf toen ik hem kwam bezoeken, maar hij is blij dat het achter de rug is en dat hij nu aan zijn revalidatie kan beginnen", besluit Wils.