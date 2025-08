STVV-CEO heeft duidelijke boodschap voor de fans en Bertaccini na zijn vertrek

Adriano Bertaccini verlaat STVV als publiekslieveling én topschutter. Na 26 goals in 50 matchen trekt hij naar Anderlecht. CEO Tateishi bedankt hem uitgebreid en belooft spoedig aanvallende versterking.

Adriano Bertaccini werkte zich bij STVV snel op tot een publiekslieveling. Supporters zongen hem steeds toe, zelfs wanneer hij op de bank zat. De spits scoorde dan ook 26 doelpunten in 50 wedstrijden.

Bertaccini zal de geschiedenisboeken ingaan bij de Truienaars. CEO Takayuki Tateishi nam via een statement op de clubwebsite afscheid van de aanvaller die naar Anderlecht vertrok.

"Ik wil Adriano uitdrukkelijk bedanken voor de voorbije achttien maanden. Toen we hem naar Sint-Truiden haalden, zagen we zijn potentieel. Hij was nog geen gevestigde naam in het Belgische voetbal, maar werkte hard aan zijn weg naar de top."

"Met zijn inzet en werkkracht beloonde hij ons vertrouwen ten volle. Zijn vele doelpunten speelden bovendien een cruciale rol in onze redding vorig seizoen. Het is allesbehalve evident om in een moeilijk seizoen een echte veelscoorder te zijn. Toch slaagde Adriano daarin, hij werd zelfs de topschutter van de Pro League. Ik wens hem dan ook het allerbeste toe in het verdere verloop van zijn carrière. Bedankt, Adri", gaat hij verder.

Verder wou Tateishi zich ook nog richten tot de supporters. "Met het vertrek van Adriano verliezen we een groot deel van onze doelpuntenproductie van vorig seizoen. Onze sportieve cel werkt daarom nauw samen met de technische staf aan de komst van nieuw aanvallend geweld. We hopen dat er snel een nieuwe ster opstaat: oftewel via een transfer of vanuit onze huidige kern. Een aanvaller die in de illustere voetsporen van onze vorige goalgetters kan treden."