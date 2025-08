Floptransfer met verleden bij Bayern München snel weg bij Antwerp? Stef Wils heeft er iets over te zeggen

Het zouden wel eens drukke weken kunnen worden op De Bosuil. Zowel aan inkomende zijde als aan uitgaande zijde moet er nog heel wat gebeuren om de kern richting nieuw seizoen op te schonen.

Wat te zeggen van Christopher Scott bijvoorbeeld. De 23-jarige Duitser kwam in 2022 met de nodige adelbrieven over van Bayern München, nadat hij eerder ook al bij Bayer Leverkusen in de jeugd had gespeeld.

409 speelminuten vorig seizoen

In het seizoen 2023-2024 werd hij uitgeleend aan Hannover 96, vorig seizoen kwam hij bij Royal Antwerp FC over alle competities heen niet verder dan 409 speelminuten.

Met een contract dat afloopt in juni 2026 lijkt deze zomer het moment om hem te gaan verkopen, om zo toch nog wat geld voor hem te kunnen vangen. In de plannen van Stef Wils lijkt hij alvast niet te passen.

Niet in de plannen van Wils?

Hij was er niet bij in de galawedstrijd een week voor de competitie, zat niet in de selectie tegen Union SG en lijkt ook tegen Genk niet op speelminuten te moeten rekenen. De coach reageerde op zijn persconferentie formeel.

"Het was gewoon een keuze van mezelf. Ik heb er met hem over gesproken, hij weet perfect wat ik van hem verwacht", notuleerde Gazet van Antwerpen over de zaak. Is hij stilaan einde verhaal bij Antwerp?