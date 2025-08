Doumbia spreekt klare taal over vertrek bij Antwerp: "Alleen die naam klopt niet"

Mahamadou Doumbia is nog altijd speler van Royal Antwerp FC. Voorlopig komt er geen aanbod voor een mogelijk vertrek waarop hij wil ingaan.

Doumbia voelde zich bij Royal Antwerp FC meteen thuis, maar toch zit een zomers vertrek er wel degelijk goed in. Al slonken de opties ook voor hem.

Zo haakte Sevilla af, omdat de vraagprijs van 13 tot 15 miljoen euro die The Great Old voor ogen heeft te hoog is voor de Spaanse club, zo werd al duidelijk.

Met Stef Wils klikt het in ieder geval ook, waardoor een verlengd verblijf op de Bosuil dan ook helemaal geen straf zou zijn voor de Doumbia.

Verschillende clubs in de running

“Hij spreekt veel met mij en pusht ons. Misschien beschikken we niet over evenveel individuele kwaliteit als vorig seizoen, maar iedereen geeft zich volledig. We zijn een echt collectief, hecht en met een positieve spirit”, klinkt het in De Zondag.

De transfergeruchten blijven er zijn, met heel wat namen die nog in de running zijn: Napels, Juventus, Straatsburg, Marseille en Newcastle worden genoemd.

“Alleen Straatsburg klopt niet”, aldus Doumbia. “We zullen zien. Ik heb mijn makelaars laten weten dat ik er pas iets over wil horen wanneer het concreet wordt. Als dat gebeurt, zal ik er klaar voor zijn.”