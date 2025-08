📷 Match en dan nog een prachtige foto: Youri Tielemans ontmoet voormalige teamgenoot van Anderlecht

Tijdens een vriendschappelijke ontmoeting tussen Nashville en Aston Villa ontmoette Youri Tielemans zijn voormalige ploeggenoot bij Anderlecht, Andy Najar. De twee speler deelden een kort moment na de wedstrijd.

Aston Villa is momenteel in de Verenigde Staten voor hun pre-season tour. Zaterdag speelden de Villans een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nashville, een ploeg uit de MLS.

In de basisopstelling van Aston Villa stond Amadou Onana, terwijl Youri Tielemans op de bank zat. De voormalige Anderlecht-speler speelde echter de hele tweede helft.

Andy Najar en Youri Tielemans ontmoeten elkaar in de Verenigde Staten

Hij kwam ook een oude teamgenoot tegen bij de tegenstander. Nashville had Andy Najar in hun team, die in de 46e minuut inviel voordat hij een halfuur later werd vervangen.

Na de wedstrijd ontmoetten de twee voormalige Anderlecht-spelers elkaar, wisselden een paar woorden uit en ook hun shirts, voordat ze poseerden voor een foto die werd gepost op de sociale media van het MLS-team. Tussen 2013 en 2017 speelden ze maar liefst 110 wedstrijden samen in het shirt van Anderlecht.

Op het veld deelden beide teams de punten: Ollie Watkins opende de score voor Aston Villa, Donyell Malen verdubbelde de voorsprong, maar de Amerikanen kwamen terug in het slot van de wedstrijd.