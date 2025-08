Nieuwe rol voor Maxim De Cuyper bij Brighton: een voordeel voor de Rode Duivels?

Maxim De Cuyper heeft zijn debuut gemaakt in een vriendschappelijke wedstrijd met Brighton. De Rode Duivel kreeg geen rol op de linkerflank zoals bij Brugge, maar wel die van derde centrale verdediger in de opbouw.

Club Brugge heeft enkele basisspelers verloren - en zou er nog meer kunnen verliezen - voor het einde van de zomertransferperiode. Onder hen ook Maxim De Cuyper, die naar de Premier League bij Brighton is overgestapt voor 20 miljoen euro.

De 24-jarige international, die tien keer voor zijn de Rode Duivels speelde (drie doelpunten), staat in België bekend om zijn aanvallende bijdrage, wat belangrijk is voor een linksback. De Cuyper houdt ervan om op zijn linkerflank op te rukken om numeriek voordeel te creëren in de aanval, zelfs ten koste van zijn defensieve werk tijdens omschakelmomenten.

De Cuyper centraal in de verdediging tijdens de opbouwfases

Maar bij de Seagulls speelt hij op een andere manier. Hij wordt opgesteld aan de linkerkant in een viermansverdediging, maar schuift naar het centrum als verdedigende middenvelder wanneer het team balbezit heeft. Daardoor biedt hij niet langer dezelfde offensieve ondersteuning. Deze rol van "omgekeerde" linksback laat de rechterflank over aan Mats Wieffer, die verantwoordelijk is voor de aanvallende impulsen.

Een tactische aanpassing die tegenstrijdige gevolgen kan hebben voor de Rode Duivels. Enerzijds is De Cuyper niet langer een drijvende kracht in het offensieve spel en dringt hij niet meer zo vaak door aan zijn flank, in tegenstelling tot wat hij gewoonlijk doet in de nationale ploeg.

Anderzijds zou dit spelsysteem enkele van zijn tekortkomingen in defensieve situaties kunnen verbeteren. Hij leert zijn defensieve positie te verzekeren voordat hij opkomt, wat een van zijn zwakke punten in België was. Vooruitgang op dit vlak zou zijn positie in het nationale team aanzienlijk kunnen versterken.