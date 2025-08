Deze middag loting: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge, Anderlecht en Genk in de play-offs

Maandagmiddag vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de play-offrondes van de drie Europese clubtoernooien. Het gaat om de laatste horde voor de League Phase van de Champions League, Europa League en Conference League, die in september van start gaat.

Voor Union Saint-Gilloise is de loting vooral een kijkstuk. De landskampioen is al rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League en hoeft geen voorrondes meer te spelen. Vicekampioen én bekerwinnaar Club Brugge moet daarentegen eerst nog voorbij RB Salzburg in de derde voorronde.

Klepper voor Club?

Bij winst tegen de Oostenrijkers komt Club Brugge als reekshoofd in de play-offronde van de Champions League terecht, samen met onder andere Benfica of Nice. Dan zijn mogelijke tegenstanders onder meer Rangers, Feyenoord, Viktoria Plzen en Fenerbahçe. Een nederlaag tegen Salzburg zou blauw-zwart automatisch naar de League Phase van de Europa League brengen.

Genk geen reekshoofd, Anderlecht wel

Voor KRC Genk, dat het Europees ticket erfde van bekerwinnaar Club Brugge, ligt het pad er anders bij. De Limburgers spelen in de Europa League, maar zijn daar in de play-offronde géén reekshoofd. Bij uitschakeling wacht hen alsnog een plaats in de Conference League.

RSC Anderlecht kreeg al een zware klap te verwerken. De recordkampioen werd in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door BK Häcken na strafschoppen. Daardoor moet paars-wit zich via de Conference League proberen te redden. In de derde voorronde wacht Sheriff Tiraspol, met het voordeel dat Anderlecht bij kwalificatie wél reekshoofd is bij de loting.

Voor Charleroi is het Europese avontuur inmiddels afgelopen. De Zebra’s sneuvelden al vroegtijdig in de voorrondes. Anderlecht hoopt deze week hun Europese droom levend te houden.