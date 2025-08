Beerschot toont ambitie en haalt versterking op uit Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League, terwijl Zulte Waregem de omgekeerde beweging maakte. Een speler van Essevee trekt nu wel op huurbasis naar Beerschot om zo meer tot spelen te komen.

"Beerschot heeft zich versterkt met de 21-jarige verdediger Andres Labie. De linksvoetige verdediger komt op huurbasis over van SV Zulte Waregem tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst is tevens een aankoopoptie opgenomen."

"Labie doorliep de jeugdreeksen van Zulte Waregem en maakte de voorbije seizoenen deel uit van de A-kern. Met zijn veelzijdigheid en defensieve kwaliteiten wil hij bij Beerschot de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten", aldus Beerschot op haar webstek.

“Ik ben heel blij met deze kans bij Beerschot”, reageert Labie. “Dit is een mooie club met een groot verhaal en een sterke supportersbasis. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen en mezelf verder te ontwikkelen.”

Pittige uitleenbeurt

Sporting Director, Murat Akin, voegt toe: “Andres is een jonge speler met veel potentieel. We geloven dat hij hier de juiste omgeving zal vinden om verder te groeien en ons team extra opties in de verdediging te geven.”

Zulte Waregem leent op die manier een van zijn jonge toppers voor een jaartje uit. Met meer speelgelegenheid kan hij zich ook gaan ontwikkelen. En misschien kan hij voor de tweede keer op rij kampioen spelen?