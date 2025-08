DAZN en telecombedrijven zouden moeten samenwerken op zoek naar nieuw, duurzaam model

DAZN en de Belgische telecombedrijven zijn opnieuw rond de tafel gaan zitten voor de uitzendrechten van de Jupiler Pro League, maar de marge voor een akkoord is nog steeds flinterdun. Het aanhoudende getouwtrek over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal is echter meer dan een zakelijk conflict.

Het is een symptoom van een medialandschap dat fundamenteel veranderd is, terwijl de grote spelers zich blijven vastklampen aan oude modellen. De vraag is intussen niet langer wie er gelijk heeft, maar of DAZN en de telecombedrijven beseffen dat ze elkaar nodig hebben.

DAZN kan niet zonder telecomoperatoren

Willen ze het Belgische voetbal én hun eigen toekomst veiligstellen, dan moeten ze dringend samen een nieuw, duurzaam model ontwikkelen. DAZN investeerde zwaar in de Belgische voetbalrechten: 86 miljoen euro per jaar tot 2030, exclusief productie.

Die kost willen ze terugverdienen via hun eigen app én via doorverkoop aan Proximus, Telenet en Orange. Alleen: de telco’s willen daar niet meer voor betalen wat vroeger gangbaar was, omdat de commerciële return sterk verminderd is. De kijkers haken af, sportpakketten worden opgezegd, en klassieke tv verliest terrein.

Toch heeft DAZN de telecombedrijven nodig om rendabel te worden. Zelf spreekt het van bijna een miljoen views tijdens speeldag twee, maar dat cijfer zegt weinig. Wie drie seconden kijkt, telt al mee. Veel gebruikers zitten in een gratis proefperiode en het is onduidelijk hoeveel er zullen blijven hangen als ze moeten betalen. Zonder de hulp van de telco’s blijft de sprong naar massale adoptie uit.

Iedereen verliest

Anderzijds verliezen ook Proximus en Telenet sportkijkers. Jarenlang gebruikten ze sportrechten om tv-abonnees te lokken en te houden. Vandaag krimpt die markt, moeten er miljarden naar glasvezelinfrastructuur en zijn dure sportrechten plots een zware last. Zelfs al wil DAZN de prijs wat laten zakken: het fundament onder de oude samenwerking is weg.

Wat zich nu afspeelt, is dus niet gewoon een mislukte onderhandeling. Het is een clash tussen een streamingbedrijf dat koste wat kost break-even moet draaien en klassieke operatoren die hun verdienmodel zien eroderen. De verliezer? De fan. Die moet schakelen tussen apps, mist overzicht, en verliest stilaan de connectie met zijn favoriete ploeg.

Nieuw model is nodig

Wat nodig is, is een herijking van het hele model. Een samenwerking waarin beide partijen erkennen dat het medialandschap structureel veranderd is, en waarin niet langer de hoogste bieders de dienst uitmaken, maar de gebruikerservaring centraal staat. Waarom geen hybride formule, waarin DAZN en de telco’s samen investeren in een gedeeld platform of flexibelere abonnementsformules?

Er is vandaag genoeg innovatie in de markt om tot creatieve oplossingen te komen. Denk aan bundels, freemium-modellen of betere integratie tussen streaming en lineaire tv. Maar dat vergt visie, samenwerking en vooral: het loslaten van het idee dat de ander simpelweg moet plooien.

Het Belgische voetbal verdient een breder publiek, de fan verdient een gebruiksvriendelijke oplossing, en de sector verdient een werkbaar model dat niet elk seizoen op de rand van een conflict balanceert. De toekomst ligt niet in koppig poker, maar in gedeeld belang. DAZN en de telco’s: het is tijd om het spel anders te spelen.