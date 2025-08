Gewezen Ebbenhouten Schoen gaat herstart van carrière maken

Ally Samatta heeft niet de carrière gehad die hij had gehoopt na zijn succes in de Jupiler Pro League. De voormalige speler van KRC Genk zal nu proberen een nieuwe start te maken in Frankrijk.

Ally Samatta (32 jaar) komt opnieuw dichter bij België voetballen. Hij was actief bij PAOK Saloniki sinds 2023, maar werd afgelopen juni een vrije speler. Nu heeft de Tanzaniaan getekend bij Le Havre, in de Ligue 1. Le Havre heeft vorig seizoen het behoud verzekerd en hoopt op de doelpunten van Samatta om een rustig seizoen te beleven in de Franse elite.

Kans grijpen in Frankrijk

Het seizoen 2024-2025 van Samatta was moeilijk, met slechts 20 gespeelde wedstrijden in alle competities waarin hij 5 doelpunten maakte. In 2023-2024 speelde hij 43 wedstrijden, scoorde 3 doelpunten en gaf 6 beslissende passes, en speelde een rol in het kampioenschap van PAOK in Griekenland.

In België werd de Tanzaniaan bekend in de kleuren van KRC Genk, waarmee hij in 2019 het Belgisch kampioenschap won en de Ebbenhouten Schoen behaalde voordat hij naar Aston Villa vertrok. Hij speelde slechts 16 wedstrijden voor The Villans, voordat hij naar Fenerbahçe verhuisde.

Vele avonturen

Vervolgens keerde Ally Samatta op huurbasis terug naar België, eerst bij Antwerp (9 doelpunten in 39 wedstrijden) en vervolgens bij Genk (6 doelpunten in 31 wedstrijden tijdens deze tweede periode). In totaal scoorde hij echter 82 doelpunten in 227 wedstrijden voor de Limburgers, met een zeer positieve herinnering bij de supporters.

"Op 32-jarige leeftijd heeft deze grote kerel die even discreet in het leven is als indrukwekkend in de zestienmeter, een contract voor één seizoen getekend bij Le Havre! Hij zal het nummer 70 dragen", verklaarde Le Havre via een officiële verklaring.