Grote aanpassing bij Westerlo: "Dit is veel beter"

KVC Westerlo wil focussen op zijn thuisreputatie. De 3-1 tegen Zulte Waregem, met de vernieuwde Westtribune als sfeervolle motor, geeft alvast hoop voor een sterk thuisseizoen.

KVC Westerlo wil dit seizoen focussen op de thuisreputatie. Afgelopen seizoen werden de Kempense supporters bijna wekelijks getrakteerd op veel spektakel. Alleen vergaten de Kemphanen zich regelmatig te belonen.

Afgelopen weekend was dat niet het geval. Westerlo won zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-1 tegen Zulte Waregem. Het was dus ook de eerste wedstrijd in 't Kuipje met een volledig nieuwe Westtribune.

De West is het kloppend hart van het stadion: een heel grote staantribune, waar afgelopen seizoen alleen maar stoeltjes waren. Waar de staantribune afgelopen seizoen was, zijn nu zitjes. Naast die zitjes is vanaf nu het uitvak. En dat is ook goed: vroeger oogde het bezoekersvak enorm groot. Te groot.

Iedereen die zaterdag aanwezig was in 't Kuipje voelde het: dit is een verbetering in vergelijking met vroeger. Verdediger Tuur Rommens gaf na afloop aan dat het hem bevalt.

"Het is leuk en er zat veel volk op de tribune. Er was een goede sfeer en dat heeft ons zeker geholpen. Als de sfeer hier altijd zo zal zijn, dan gaan veel ploegen het hier moeilijk krijgen", zei hij bij Voetbalkrant.

Ook trainer Issame Charaï is fan. "Ik vond ook dat er een heel leuke sfeer hing. We moesten de fans wel de drie punten schenken", klinkt het. Dat Westerlo een uitstekende zet heeft gedaan is duidelijk geworden. Dit is veel beter.