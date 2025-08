'Nieuwe topkandidaat duikt op voor miljoenentransfer Antwerp'

Mahamadou Doumbia is nog altijd speler van Royal Antwerp FC. De kans dat dat ook binnen een maand nog het geval zal zijn? Niet echt groot, want steeds meer ploegen roeren zich voor de speler.

Het is niet dat Mahamadou Doumbia per se weg wil of moet bij The Great Old. De speler voelde zich bij Royal Antwerp FC meteen thuis, maar toch zit een zomers vertrek er wel degelijk goed in.

Transfer geen absolute must

Sevilla haakte onlangs af, omdat de vraagprijs van 13 tot 15 miljoen euro die The Great Old voor ogen heeft te hoog is voor de Spaanse club, zo werd al duidelijk. Maar er zijn nog veel andere kapers op de kust.

De transfergeruchten blijven er zijn, met heel wat namen die nog in de running zijn: Napels, Juventus, Straatsburg, Marseille en Newcastle worden genoemd.

Frankfurt als nieuwe topkandidaat?

Straatsburg zou niet geïnteresseerd zijn in Doumbia, maar de andere clubs wel. En ondertussen is ook Eintracht Frankfurt volgens buitenlandse bronnen op de proppen gekomen als kandidaat.

De Duitsers zouden zelfs een topkandidaat zijn en op die manier er beter voor staan dan Juventus, Brighton & Hove Albion, Brentford en nog een paar andere kandidaten. De interesse is dus heel groot, nu is het enkel nog zoeken naar de juiste prijs ...