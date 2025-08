Stevig probleem voor Anderlecht? Toptransfer op komst bij Europese tegenstander

RSC Anderlecht hoopt dat ze niet tegen AEK Athene moeten spelen in de volgende ronde van de Conference League, maar de kans is groot dat het wel zal gebeuren. Dan moeten ze oppassen voor Luka Jovic.

De uitschakeling van Anderlecht door BK Häcken in de Europa League kan dramatische gevolgen hebben. Niet alleen is Sheriff Tiraspol geen tegenstander om licht over te gaan, maar de volgende tegenstander zou wel eens een flinke uitdaging kunnen vormen, veel sterker op papier dan de twee voorgaande.

AEK als volgende tegenstander?

Bij de loting voor de play-offs van de Conference League is voor Anderlecht de winnaar van het duel tussen AEK Athene en Aris Limassol uit de bus gekomen. Dit was een loting om te vermijden. AEK zal de grote favoriet zijn in deze kwalificatieronde tegen de Cypriotische ploeg, en beschikt over flinke namen in de selectie.

Zo zijn in Athene spelers als Razvan Marin (ex-Standard), Orbelin Pineda (Mexicaans international), de voormalige dribbelkoning van STVV Aboubakary Koita en de voormalige ster van Manchester United en het Franse nationale team Anthony Martial te vinden, ooit overgekomen voor 60 miljoen van Monaco.

Transfervrije Jovic

Aan deze lijst is nu een flinke naam toegevoegd: Luka Jovic (27 jaar). De Servische aanvaller heeft zojuist een contract getekend voor twee seizoenen bij AEK Athene. Jovic was transfervrij na twee wisselvallige seizoenen bij AC Milan (46 wedstrijden, 13 goals).

De Serviër heeft echter een indrukwekkend CV, aangezien hij de kleuren van Real Madrid verdedigde na zijn doorbraak bij Eintracht Frankfurt van 2017 tot 2019 (36 wedstrijden, 75 goals voor de Duitsers). Hoewel hij niet echt doorbrak bij Real, speelde hij 51 wedstrijden voor de Merengues. De aanvalslijn Martial - Jovic - Koita kan wel eens voor veel problemen zorgen...