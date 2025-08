Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

John Textor blijft een beruchte naam in het Belgische voetbal. De eigenaar van tweedeklasser RWDM Brussels heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday.

Hij is al lange tijd geen graag geziene gast meer bij RWDM Brussels. John Textor wordt door de supporters uitgespuwd en de (ondertussen tenietgedane) naamsverandering die hij wou doorvoeren heeft enkel meer kwaad bloed gezet.

Ook in andere landen blijft de naam van de steenrijke Amerikaan over de tongen gaan. Met ook nog aandelen bij het Franse Olympique Lyon en het Braziliaanse Botafogo is Textor op verschillende markten actief.

Eerder deze zomer verkocht hij nog (noodgedwongen) zijn aandelen van het Engelse Crystal Palace. Toch wil Textor zich graag opnieuw inkopen bij een Engelse club. Volgens La Dernière Heure heeft hij zijn pijlen gericht op een tweedeklasser.

Het traditierijke Sheffield Wednesday zou op de interesse van de Amerikaan kunnen rekenen. Naar verluidt is Textor zeer geïnteresseerd, maar voorlopig heeft hij wel nog geen bod uitgebracht op de club.

Als het effectief tot een overname komt, zal Textor dus een nieuw speeltje hebben in zijn portefeuille. Hopelijk voor hem zal hij bij de fans van Sheffield Wednesday iets geliefder zijn dan bij die van RWDM. Al lijkt Textor daar zelf niet meteen wakker van te liggen.