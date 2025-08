OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

Seraing heeft de komst van een jonge Belgisch-Braziliaanse linksback bevestigd. Thiago Paulo da Silva heeft een contract getekend voor één seizoen, met een extra jaar optie. Hij komt over van Standard

Thiago Paulo da Silva verlaat Standard om zich te storten in een nieuw avontuur in de Challenger Pro League. Hij tekent bij tweedeklasser Seraing en is ook officieel voorgesteld op de clubkanalen. Da Silva heeft al eerder kennisgemaakt met de Challenger Pro League met SL16, het beloftenteam van Standard.

"Ik bewaar zeer goede herinneringen aan mijn tijd bij Standard. Dankzij hen kon ik de professionele voetbalwereld ontdekken in de tweede klasse", klinkt het bij da Silva. Bij Seraing keert het jonge talent terug naar de ploeg waar hij een deel van zijn opleiding genoot.

"Ik ben blij om terug te keren naar huis en hier te kunnen spelen om de supporters te laten zien wat ik echt waard ben. Ik wil ook mijn familie eren, want ze hebben hier allemaal gespeeld!," aldus da Silva.

"Seraing is een warme club die erg belangrijk is voor mijn familie. Ik weet dat dit een club is die me kan helpen om een stap vooruit te zetten en aan het grote publiek te laten zien wat ik waard ben!"

Zijn broer, vader en oom hebben ook allemaal in het verleden de kleuren van de tweedeklasser gedragen: "Het is een club die echt verbonden is met mijn familie, want het is dankzij Seraing dat mijn familie naar België is gekomen. Het is een onbeschrijfelijk gevoel om hier te tekenen!"