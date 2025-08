Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met de komst van Samuel Ntanda heeft RSC Anderlecht de grens van vijf miljoen euro overschreden die is uitgegeven om jeugdproducten terug te halen. Sommige supporters betreuren deze situatie, maar het weerhoudt Olivier Renard er niet van zijn project voort te zetten

Met de ambitie om met Club Brugge en Union te concurreren in de strijd om de titel of op zijn minst een plaats op het podium te behalen, heeft RSC Anderlecht tijdens de zomermercato niet stilgezeten. De Brusselaars hebben zich al in elke linie weten te versterken.

Olivier Renard, die voornamelijk focust op jonge spelers, heeft misschien een transferperiode waarin minder ervaring werd binnengehaald, zoals recentelijk benadrukt door Johan Boskamp. Hij heeft vooral ingezet op de toekomst en op mogelijke lucratieve doorverkoop.

Meer dan vijf miljoen uitgegeven aan ex-jeugdspelers

Om de ambities waar te maken en dit langetermijn-aankoop-doorverkoopproces voort te zetten, aarzelde Anderlecht niet om een aanzienlijk bedrag te investeren door voormalige jeugdspelers terug te halen, zoals Ilay Camara, die voor 4,5 miljoen euro werd overgenomen van Standard.

Dit geldt ook voor Samuel Ntanda, wiens terugkeer deze woensdag officieel werd gemaakt op de RSCA Futures-pagina. De veelzijdige linkerflankspeler, die ook centraal kan spelen, wilde aanvankelijk Sampdoria alleen verlaten om bij een eerste elftal te spelen. Maar Anderlecht wist hem te overtuigen om bij hun tweede team, in de Challenger Pro League, aan te sluiten. Weliswaar met waarschijnlijk de mogelijkheid om dit seizoen door te stoten naar het eerste elftal.

Voor deze jonge speler heeft RSCA naar schatting ongeveer 700.000 euro uitgegeven, volgens Transfermarkt. De hoofdstedelingen hebben dus meer dan vijf miljoen euro geïnvesteerd om voormalige jeugdspelers terug te halen, wat door verschillende waarnemers en een deel van de fans als slecht management uit het verleden wordt beschouwd.

Olivier Renard heeft een nieuw project gelanceerd bij Anderlecht

Het moet benadrukt worden dat Olivier Renard niets te maken heeft met deze eerdere vertrekken. De nieuwe sportief directeur werft potentieel nuttige spelers aan, zonder al te veel rekening te houden met hun verleden. Maar het klopt dat vijf miljoen euro uitgeven om voormalige jeugdspelers terug te halen, in een tijd waarin de financiële middelen van Club Brugge en Union blijven groeien en waarin elk verschil zwaarder weegt, als jammerlijk kan worden beschouwd.

Desondanks heeft Anderlecht hoogstwaarschijnlijk een goede zet gedaan met Samuel Ntanda. Een explosieve jonge speler, die mogelijk snel te sterk wordt voor de Challenger Pro League als hij met de juiste intenties eraan begint.

Zijn integratie in de A-kern in de komende maanden is niet ondenkbaar, wat hem een effectieve versterking zou maken voor Besnik Hasi. De aanvoerder van de Congolese U20 heeft een contract van twee jaar getekend (met een derde jaar als optie) en zal waarschijnlijk al volgende zomer een eerste evaluatie maken, afhankelijk van de speeltijd die hij krijgt.