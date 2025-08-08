Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Toptransfers blijven voorlopig uit, maar toch lijkt het Bayern München van Vincent Kompany klaar voor het nieuwe seizoen. In de Telekom Cup werd Tottenham met 4-0 verslagen. Opvallend: Kompany gaf heel wat jeugdspelers speeltijd, en dat leverde meteen resultaat op.

Op de transfermarkt bleef Bayern tot nu toe bescheiden. De enige nieuwkomer is Luis Díaz, de Colombiaanse winger die voor 75 miljoen euro overkwam van Liverpool. Toptargets als Florian Wirtz en Xavi Simons kozen voor een ander avontuur, maar dat lijkt de Beierse ambities niet te temperen.

Donderdagavond kreeg Bayern Tottenham over de vloer in de Allianz Arena voor de Telekom Cup. Harry Kane keek zijn ex-ploeg recht in de ogen en zette Bayern al na twaalf minuten op voorsprong. Even later kreeg hij de kans om vanop de stip te verdubbelen, maar hij gleed weg en trapte hoog over. “Ik ben blij dat het in een oefenwedstrijd gebeurde”, grapte de spits.

Niet te veel lof voor jeugd

Na de 2-0 van Kingsley Coman koos Kompany ervoor om enkele jongeren te brengen. Lennart Karl (17) maakte er 3-0 van, Jonah Kusi-Asare (18) legde de 4-0-eindstand vast. Een droomavond voor de jeugd, maar de coach bleef nuchter: “Ze hebben het heel goed gedaan. Soms begint het zo, maar ze zullen elke kans moeten grijpen. We moeten hen nog niet te veel prijzen. Maar uiteraard zijn wij er om hen te helpen.”

Met die woorden hield Kompany de voeten van zijn jonge talenten stevig op de grond, net zoals hij bij Anderlecht ook deed. “Het is belangrijk dat ze beseffen dat dit pas het begin is”, benadrukte hij na afloop. “Elke minuut die je krijgt, moet je benutten. Dat is hoe je bij Bayern een carrière opbouwt.”

Bayern oefent komende dinsdag nog tegen Grasshoppers. Zaterdag wacht de eerste echte prijs van het seizoen: de Duitse supercup tegen Stuttgart.