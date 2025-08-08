Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

Zeno Van den Bosch wekt deze zomer heel wat interesse. Borussia Mönchengladbach en Benfica volgen de Antwerp-verdediger.

Antwerp zit nog met enkele spelers die deze zomer zouden kunnen, of moeten, vertrekken. Bij Senne Lammens is het de bedoeling dat hij andere oorden opzoekt. Ook Zeno Van den Bosch kan weg, al moet dat niet.

De kans dat hij vertrekt lijkt in ieder geval groot. De Italiaanse transferexpert Rudy Galetti weet namelijk dat Van den Bosch een persoonlijk akkoord heeft gevonden met Borussia Mönchengladbach.

Volgens hem moet er nu enkele nog een overeenkomst met Antwerp gevonden worden. Ook Benfica zou geïnteresseerd zijn. Alleen spreekt Sacha Tavolieri de informatie over een persoonlijk akkoord tegen.

Volgens hem is er namelijk nog geen enkele overeenkomt. Hij zegt wel dat de interesse wederzijds is en dat er al gesprekken plaatsvonden.

Wat wel zeker is, is dat Van den Bosch op veel interesse kan rekenen. De waarde van de centrale verdediger wordt door Transfermarkt op 10 miljoen euro geschat.