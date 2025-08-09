Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

Hotman El Kababri maakte in 2019 zijn profdebuut bij Anderlecht, als basisspeler in de allereerste wedstrijd onder speler-trainer Vincent Kompany. Toen was hij pas 19 jaar en groeide hij op bij Anderlecht, waar hij sinds zijn jeugd speelde. In een interview met LDH gaf hij zijn levensloop mee.

Kompany gaf meteen vertrouwen door hem te laten starten. Het werd een onvergetelijk moment voor El Kababri, ook al verloor Anderlecht die wedstrijd tegen Oostende.

Kort na zijn debuut liep El Kababri een zware knieblessure op, waardoor hij vier maanden aan de kant stond. Door een verandering van coach en de druk om te presteren kreeg hij daarna nauwelijks nog kansen bij het eerste elftal. Bovendien liep zijn contract af en besloot zijn toenmalige agent de verlenging bij Anderlecht af te wijzen, wat El Kababri later als een grote fout bestempelde.

Dortmund, maar nooit geweest

In januari 2020 tekende hij bij Borussia Dortmund, maar kwam daar nooit echt in actie en werd meteen uitgeleend aan Zulte Waregem. Door de coronacrisis en interne chaos bij Zulte Waregem kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Vervolgens werd hij door dezelfde agent uitgeleend aan Lierse in tweede klasse, waar hij door conflicten snel aan de kant werd gezet en uiteindelijk niet meer welkom was.

Na het aflopen van zijn contract bij Dortmund in 2021 raakte El Kababri anderhalf jaar werkloos, zonder club en zonder vertegenwoordiger. Hij trainde alleen en hield zichzelf fit met een strenge routine. Ondanks de tegenslagen gaf hij nooit op en bleef hij geduldig wachten op een nieuwe kans, al merkte hij dat er veel achter zijn rug werd gesproken en dat hij een stempel had gekregen die niet overeenkwam met zijn werkelijke niveau.

Zonder ploeg

In 2023 kreeg hij een nieuwe start in de Griekse tweede klasse bij Zakynthos, waar hij zich herpakte en zelfs in het elftal van het jaar belandde. Toch bleef het probleem van onbetaalde salarissen knagen, en terug in België vond hij via een innovatief Belgische rekruteringsmethode opnieuw interesse, onder andere van een Spaanse club. Helaas kreeg die club financiële problemen waardoor zijn contract er niet kwam.

Ondanks al deze tegenslagen blijft El Kababri vastberaden om door te gaan. Op 25-jarige leeftijd wil hij nog jaren professioneel voetballen en geeft hij zijn ervaringen door aan zijn jongere broer om dezelfde fouten te vermijden. Hij vertrouwt liever op zijn eigen inzet dan op connecties, en kijkt uit naar een nieuwe kans om zich te bewijzen in het profvoetbal.