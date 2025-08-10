RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures begon het seizoen in mineur met een 1-3-nederlaag tegen titelfavoriet KV Kortrijk. Trainer Coen hekelt vooral een omstreden strafschop net voor rust.

De Challenger Pro League is dit weekend begonnen. RSCA Futures verloor zijn eerste partij van het seizoen met 1-3 tegen KV Kortrijk. Bij Anderlecht was er heel wat onvrede over het verloop van de wedstrijd.

Bij paars-wit voelden ze zich vooral benadeeld over een strafschop die in het voordeel van Kortrijk werd gefloten. "We hadden het in de eerste tien minuten moeilijk, maar nadien vond ik Kortrijk toch vrij statisch. Kortrijk mag dan de titelfavoriet zijn, we hadden hier best iets kunnen rapen. We speelden een sterke eerste helft, maar slikten op slag van rust een strafschop die er geen was", zei Jelle Coen bij Gazet van Antwerpen.

"Ook vorig seizoen zagen we meermaals dat we benadeeld werden tegen de grotere ploegen, met meer supporters", gaat hij verder. Meteen een stevige uitspraak op de eerste speeldag van de trainer.

Maar Coen beseft wel dat het niet allemaal de schuld was van die ene strafschop. "We gaven het na rust zelf weg door twee vermijdbare balverliezen. Het komt erop aan om het niveau van de eerste helft een hele wedstrijd te brengen. We hebben nood aan continuïteit."

Cedric Hatenboer en Mihaljo Cvetkovic maakten minuten bij de Futures. Op defensief vlak is er weinig ruimte om te wisselen. "Ik moest Jayden Onioa Seke als rechtsachter posteren, wat niet zijn beste positie is. Ntanda moet normaal een versterking worden, maar sloot pas aan bij de groep. Bij zijn invalbeurt bracht hij meer kracht en toonde hij zich sterk in de balrecuperatie", besluit Coen.