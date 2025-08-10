Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Rudi Garcia kijkt sinds zijn aantreden als bondscoach veel naar wedstrijden in de Belgische competitie. Zou dit de terugkeer van Siebe Van der Heyden naar de Pro League hebben versneld?

Dit weekend maakte Siebe Van der Heyden zijn debuut sinds hij bij KAA Gent heeft getekend. Een eerste basisplaats die natuurlijk speciaal was tegen 'zijn' Union SG, waar hij al in het hart van de supporters zat. Nu is het aan Ivan Leko om hem nieuwe perspectieven te bieden in de verdediging na een zeer moeilijke periode bij Mallorca.

Niet gefaald in Spanje

"Toen ik terugkwam naar België, vroeg ik me af of ik had gefaald in het buitenland, maar het antwoord is nee. Vooral omdat ik als speler en als persoon ben gegroeid. Mijn carrière kende altijd hoogte- en dieptepunten, maar ik slaagde er ook altijd in om er bovenop te komen", legde hij achteraf uit.

De 27-jarige verdediger wil zijn ritme terugvinden: "Hier bij AA Gent heb ik het gevoel dat ik een goede keuze heb gemaakt, geen stap terug. Het is een noodzakelijke stap voor mij die me in staat zal stellen om te herstellen en hogerop te komen", zegt hij.

Plek op WK 2026?

Van nature ambitieus vergeet hij de Rode Duivels op de lange termijn niet uit het oog: "Dat zit nog steeds in mijn hoofd, ook al is dat niet de belangrijkste reden van mijn terugkeer. Maar het zal me de kans geven om mezelf te tonen en te bewijzen dat ik thuishoor bij de Duivels. Ik heb er al eens van geproefd en ik heb het gevoel dat er nog een plek voor me is", aldus Van der Heyden.

Zou hij stiekem mikken op het WK 2026? Het hart van de defensie is niet het meest drukbezette gebied: "Ik wil eerst mijn wedstrijden spelen bij AA Gent en de club helpen om weer hogerop te komen in het klassement. Het nationale team zal komen wanneer het moet komen. Maar het is iets dat in me zit: ik wil er nog steeds geraken."

