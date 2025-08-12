Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

De transferperiode gaat door bij Anderlecht. Olivier Renard werkt aan het structureren van de kern van het eerste elftal, maar ook die van de RSCA Futures.

Anderlecht heeft dinsdagmorgen aangekondigd dat Ismaël Baouf vertrekt. Na drie seizoenen bij RSCA Futures te hebben doorgebracht, heeft de 18-jarige verdediger een definitieve transfer naar Cambuur in de tweede Nederlandse divisie ondertekend.

Een uitspraak die niet als een verrassing komt in de gangen van Neerpede: Baouf zat in zijn laatste contractjaar. Als hij niet verlengde, moest hij deze zomer worden verkocht om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis zou vertrekken.

De RSCA Futures verliezen een basisspeler

Hij verlaat paars-wit na 51 wedstrijden te hebben gespeeld met de U23. De voormalige Belgische belofteninternational, nu actief bij de Marokkaanse U20, heeft een contract getekend voor drie jaar, met een extra seizoen als optie.

"Met ongeveer vijftig wedstrijden op deze leeftijd heeft Ismaël al een behoorlijke ervaring, wat veel zegt over zijn potentieel. Hij is een agressieve verdediger, heeft een goed timing in luchtduels en is ook sterk in balbezit. We zijn verheugd dat we een nieuwe getalenteerde speler kunnen aantrekken", zegt Lars Lambooij, de technisch directeur van Cambuur.

Ismaël Baouf kwam in 2022 naar Anderlecht vanuit Charleroi. De centrale verdediger begon met voetballen bij Olympic Charleroi voordat hij in 2016 naar de Zebra's verhuisde om daar zijn opleiding voort te zetten gedurende zes jaar. Nu wacht een avontuur in het buitenland.

