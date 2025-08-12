Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Het verhaal van Daniel Perez in België lijkt helemaal geschreven. De Venezolaanse aanvaller verlaat Club Brugge en gaat een avontuur aan in Cyprus. Dat hebben ze bij blauw-zwart officieel laten weten in een persbericht.

"De Venezolaanse aanvaller Daniel Pérez verlaat Club Brugge en vervolgt zijn carrière bij het Cypriotische Nea Salamis Famagusta FC. Hij tekent er een contract voor één seizoen met een optie voor een extra jaar."

"Pérez kwam in 2021 over van Metropolitanos FC en speelde vijf seizoenen voor blauw-zwart. In totaal kwam hij 11 keer in actie voor de A-kern en speelde 36 wedstrijden voor Club NXT U23."

Waar trekt Daniel Perez van Club Brugge heen?

Zijn allereerste doelpunt voor blauw-zwart maakte Dani in 2021 in de Challenger Pro League tegen Union Saint-Gilloise. Een maand later volgde zijn eerste treffer in de Jupiler Pro League tegen KAA Gent."

Daniel Pérez trekt definitief naar Nea Salamis Famagusta FC. Veel succes, Dani! 💪 — Club NXT (@ClubNxt) August 12, 2025

"Na uitleenbeurten aan onder andere KV Oostende en Lokeren-Temse, maakt Pérez nu de definitieve overstap naar Nea Salamis Famagusta FC in Cyprus. Bedankt Dani en heel veel succes!", aldus Club Brugge op haar webstek.

Vorig seizoen was de aanvaller nog vol ambitie en wilde hij zijn carrière opnieuw lanceren bij Lokeren-Temse, maar nu is er dus een einde gekomen aan zijn avontuur in België. Hij was met grote adelbrieven gekomen, maar kon nooit helemaal doorbreken.