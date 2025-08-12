Het toekomstig dilemma voor Sébastien Pocognoli bij Union SG: gewezen Genkie of miljoenentransfer?

Landskampioen Union SG haalde met Kjell Scherpen een doelman in huis voor twee miljoen euro. Toch blijft Vic Chambaere tot dusver gewoon in doel staan bij Sébastien Pocognoli na het vertrek van Anthony Moris.

Anthony Moris vertrok vrij plots bij Union SG en dus is er een plaatsje vrijgekomen onder de lat bij de Brusselaars. “Natuurlijk was Anthony Moris een belangrijke speler. Hij was de kapitein en ik heb veel van hem geleerd.”

Vic Chambaere (Union SG) blij met de kansen

Nu is de situatie helemaal anders voor de nieuwe nummer één bij Union: “Ik ben blij met de kansen die ik krijg en wil zo goed mogelijk presteren. Ik wil mijn ding blijven doen”, aldus Chambaere.

De gewezen Genkie krijgt tot dusver zijn kansen, ondanks de komst van Kjell Scherpen die van Brighton & Hove Albion werd gekocht voor twee miljoen euro – ook al is hij er volgens Transfermarkt zelfs vijf miljoen waard. “Concurrentie scherpt ook aan en maakt dat je nog meer je best wil doen.”

Wie wordt de eerste doelman van Union SG: Chambaere of Scherpen?

En wat denkt coach Pocognoli er allemaal van? “Ik ben tevreden met alle spelers die ik ter beschikking heb. De vraag op dit moment is waar Kjell fysiek staat. Vic maakt van week tot week progressie.”

“Daardoor zitten we in een situatie waarin er geen haast is. Als Kjell weer fit is, zullen we de beste beslissing nemen om onze doel te verdedigen”, aldus de coach. Met ook nog de Champions League en de Beker van België op komst vanaf september is ook een rotatiesysteem nog een optie. Wait and see?