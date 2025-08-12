Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

KRC Genk is met een loodzwaar programma aan de competitie begonnen. Na drie speeldagen staan ze met 1 op 9 helemaal onderaan het klassement. En dus zal het de komende wedstrijden beter moeten qua resultaat.

De volgende weken kunnen het seizoen van KRC Genk al een beetje maken of kraken. De match tegen Charleroi is uitgesteld, maar tegen OH Leuven en Zulte Waregem hebben ze in augustus geen keuze.

En dan is er nog het dubbele duel in de play-offs van de Europa League. Ook daar is een 'degradatie' naar de Conference League niet meteen wat ze willen bij de Limburgers.

De start met Club Brugge (uit), Antwerp (thuis) en Standard (uit) was niet makkelijk, maar viel vooral op dat Genk tot weinig kansen kwam. En dat ondanks dominantie op het veld - zeker qua balbezit.

75 procent balbezit voor KRC Genk tegen Standard

Tegen Antwerp hadden ze bijna zeventig procent balbezit, tegen Standard liep het zelfs op tot 75 procent (zie tabel). Maar met balbezit alleen koop je dus niets.

"Ze moeten oppassen dat ze niet de weg opgaan van Manchester City en daar echt een doel op zich van maken", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "We ergeren ons steeds meer aan het voetbal van City, en hetzelfde gevoel borrelt op bij het zien van dit Genk in het seizoensbegin.”