Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

Yari Verschaeren zit voorlopig nog bij Anderlecht, maar de interesse groeit. 1.FC Köln, Leicester en Werder Bremen informeerden al. Een officieel bod ontbreekt nog.

Yari Verschaeren speelt momenteel nog steeds bij Anderlecht. De 24-jarige speler werkte zich van de jeugdploegen op tot een belangrijk figuur bij de A-ploeg.

Maar het liep niet altijd goed voor de middenvelder. Daardoor werd hij in het verleden, en opnieuw deze zomer, gelinkt aan een transfer. Zowel Belgische als buitenlandse clubs werden genoemd.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal het nu iets sneller gaan. 1.FC Köln, Leicester City, en Werder Bremen zouden informatie hebben ingewonnen over een eventuele transfer.

Een officieel bod ligt nog niet op tafel bij paars-wit. Het zal uiteraard ook afhangen van wat Verschaeren zelf wil. Na de thuiswedstrijd tegen Sherrif Tiraspol liet hij zich kort uit over zijn situatie.

"Elk jaar is er concurrentie, nieuwe spelers komen eraan. Het is aan mij om te laten zien dat ik de beste ben op mijn positie. Ik voel me hier goed en ik concentreer me voor 100% op het sportieve aspect", klonk het toen. Komt het nu alsnog tot een transfer?