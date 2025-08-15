Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Joel Ordoñez is tot nader order nog steeds een speler van Club Brugge. Olympique Marseille wil hem er heel graag bij, maar net als in het dossier rond Ardon Jashari duurt het ook in dit geval héél erg lang.

Gaat Joel Ordonez ooit nog spelen voor Club Brugge? Met de levensbelangrijke wedstrijden tegen Rangers indachtig is dat eens te meer een absoluut belangrijke vraag.

Heel wat teams willen er de centrale verdediger nog steeds heel graag bij hebben. En dus blijft het afwachten welk team het uiteindelijk zal halen.

Olympique Marseille is de grootste kanshebber. ZIj boden al tot bijna dertig miljoen euro voor Ordonez, onvoldoende voorlopig om hem los te weken op Jan Breydel.

Marseille zet nieuwe stap richting Joel Ordonez van Club Brugge

Blauw-zwart wil nog steeds de absolute jackpot en schermt met interesse van andere ploegen, waaronder Liverpool. Marseille denkt dan weer dat een bod van 35 miljoen euro voldoende moet zijn.

Het was wachten op groen licht van één man: Frank McCourt. De Amerikaanse miljardair is eigenaar van de Zuid-Franse club. Nu lijkt ook hij zijn fiat te hebben gegeven, waardoor er volgens L'Equipe wel degelijk een akkoord in de maak is. Dat wordt ook bevestigd door Ekrem Konur.